Poá realiza testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C

Poá vai realizar a partir de 25 de novembro a 1º de dezembro (Dia Internacional de Luta contra a Aids) a campanha “Fique Sabendo”, com o objetivo de atender pessoas interessadas em realizar testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Não é preciso se identificar para realização das avaliações. O atendimento ocorrerá das 8 horas às 15 horas, na sede do Serviço de Assistência Especializada (SAE), localizado na Rua Fernando Pinheiro Franco, 260, no Centro.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, explicou que a campanha “Fique Sabendo” vai conscientizar a população da importância de identificar o mais rápido possível alguma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), podendo assim procurar a ajuda adequada. “É uma forma de levarmos a informação ao máximo de pessoas possíveis, de forma a diminuir o preconceito com algumas doenças e incentivar a todos a realizarem os testes, que são simples e gratuitos”, explicou.

A campanha “Fique Sabendo”, como o próprio nome diz, visa ampliar o número de pessoas com conhecimento do seu status sorológico, visto que essa é parte essencial do enfrentamento das doenças IST/Aids, sendo a testagem a porta de entrada para esta cadeia de ações de prevenção, tratamento e cuidado.



De acordo com o Serviço de Assistência Especializada de Poá, o diagnóstico precoce do HIV/Aids tem registrado avanços no município, no entanto ainda existem muitas pessoas que não conhecem seu status sorológico, por isso, essa é uma ótima oportunidade de se realizar os testes.

Excepcionalmente dia 25 de novembro a unidade realizará testes das 8h as 16 horas com entrega de resultados até às 17 horas. Vale lembrar que todas as unidades de saúde de Poá realizam os testes em dias úteis. Os telefones para mais informações são (11) 4636-3875 e (11) 4639-7204.