Poá realiza trabalhos de limpeza e manutenção em mais de 10 bairros

As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) de Poá estão passando pelos bairros da cidade realizando limpeza e manutenção. São ações de varrição, capinação, pintura, recolhimento de lixo e entulho. Os trabalhadores passaram pelo Jardim São José, Jardim Emília, Calmon Viana, Jardim Dulce, Vila Açoreana, Vila Varela, na Praça da Bíblia, Conselho Tutelar, Hospital Guido Guida, passagem subterrânea na região central. Destaque para a limpeza do Córrego da Avenida Campo Grande, no Jardim Nova Poá e a recuperação da Praça Afonso Carlos Fernandes.

A SSU recebeu um reforço de aproximadamente 150 pessoas do Programa de Combate ao Desemprego e Incentivo à Qualificação Profissional, conhecido como Frente de Trabalho, e o objetivo é que em breve todos os bairros da cidade recebam serviços de zeladoria.

“Para manter a cidade limpa e longe de focos de doenças, além de a prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios. A participação dos poaenses é importantíssima”, disse o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta.

O Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Poá explica que jogar lixo doméstico ou entulho em locais públicos e em terrenos baldios pode resultar em multa. A equipe de fiscais, ao receber uma denúncia, primeiro realiza o trabalho de orientação e notificação. Se o problema ainda continuar ocorrendo é registrada a intimação. E por último, já que todas as outras tentativas de atuação não obtiveram sucesso, é aplicada a multa.