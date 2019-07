Poá: recadastro do Passe Livre Estudantil começa na quinta-feira

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realiza de 1º a 15 de agosto, das 9 às 13 horas e das 14 às 16 horas, o recadastro no Programa Passe Livre Estudantil 2019, para estudantes dos ensinos Técnico, Profissionalizante e Superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação.

O procedimento será feito na Avenida Capitão Francisco Inácio, 323, região central.

Para o recadastro será necessário apresentar os documentos: declaração de matrícula atualizada constando horário de frequência no curso; calendário escolar do curso em andamento; cópia do RG do beneficiário; cópia simples do comprovante de endereço no nome do estudante (mais de 18 anos) ou dos pais ou responsáveis (menor). Será aceito como comprovante as contas de água, luz ou telefone (atualizada, com data de vencimento de até três meses).

Passe Livre

É um benefício concedido a estudantes devidamente cadastrados e aprovados que dá direito ao transporte gratuito nos ônibus municipais até as instituições de ensino.

Os munícipes devem residir ou trabalhar a mais de um quilômetro e meio da escola, local de embarque ou outra condução.

Mais informações (11) 4638-3755.