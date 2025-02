Poá recebe ajuda humanitária do Governo do Estado

Famílias poaenses afetadas pelas chuvas desta sexta e sábado receberam ajuda humanitária do governo estadual. Além do município, a região leste da Capital e Grande São Paulo também foram atendidas A Defesa Civil de São Paulo encaminhou ainda na manhã deste sábado 2.520 itens para os atingidos. O Fundo Social de São Paulo realizou entregas em São Miguel Paulista e apoiou a ação da Defesa Civil em Poá, enviando ao todo mais de 300 itens adicionais.

O apoio aos atingidos em Poá inclui o envio de 50 cestas básicas, 50 colchões, 50 travesseiros e 50 kits de limpeza pela Defesa Civil. O Fundo Social também enviou 50 cestas básicas, 100 cobertores e caixas com roupas, calçados, absorventes e outros itens. A Defesa Civil enviou para Cajamar 88 cestas básicas, 88 kits de higiene, 352 itens de limpeza e 800 itens de dormitório (colchão, cobertor, travesseiro e jogo de cama).

Para o Guarujá foram encaminhadas 50 cestas básicas, 500 itens de limpeza, 400 itens de dormitório – colchões, cobertores, travesseiros, jogo de cama, 2 rolos de lona e 10 fitas de isolamento. Quarenta pessoas foram retiradas preventivamente das suas residências e alojadas em casas de parentes e amigos durante o atendimento da Defesa Civil ainda na madrugada deste sábado no Guarujá.

Um abrigo emergencial foi montado na Escola Municipal Sérgio Pereira para acolher as famílias e cerca de 40 pessoas passaram a noite no abrigo. O sistema de sirenes de prevenção foi acionado na barreira do João Guarda.

Famílias da zona leste da cidade de São Paulo receberam 50 cestas básicas, 100 cobertores, 3 caixas de roupas (masculinas, femininas e infantis), além de calçados, absorventes, pallets de água, brinquedos e itens de cama, mesa e banho enviados pelo Fundo Social. A Defesa Civil também incluiu 30 kits de limpeza.

Chuvas: cellbroadcast emitiu sete alertas de sexta para sábado

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alertas severos do cellbroadcast para cinco regiões do Estado na noite de sexta-feira (31) e agora monitora alagamentos e pontos críticos. Receberam alerta severo a cidade de São Paulo, o ABC paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato e Guarujá. Para moradores do Guarujá, também foram emitidos dois alertas extremos.

Orientações à população

A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas de precaução para minimizar os riscos. É essencial evitar áreas de alagamento e não atravessar vias inundadas, mesmo de carro. Também é importante ficar atento a sinais de deslizamentos, como inclinação de postes, árvores ou rachaduras em terrenos e paredes.

Durante ventos fortes, deve-se manter distância de árvores, postes e estruturas frágeis. Em caso de tempestades com raios, desconecte os aparelhos eletrônicos da tomada. A população deve manter-se informada e acompanhar os alertas meteorológicos por fontes confiáveis.

Ações de combate às enchentes no Estado

O Governo de São Paulo tomou uma série de medidas para minimizar o impacto das chuvas nesta época do ano. A administração paulista entregou no dia 14 de janeiro mais um piscinão em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O EU-09 é um equipamento importante para o combate às enchentes na cidade, que há anos sofre com os alagamentos nos períodos com maior volume de chuvas.

A prevenção a eventos climáticos extremos é uma das diretrizes do SP Sempre Alerta, programa que busca diminuir os efeitos das mudanças climáticas na vida da população em todo o estado. A obra em Franco da Rocha faz parte de um pacote de investimentos do Governo de São Paulo para minimizar o risco de enchentes na região norte da Grande São Paulo.

Os investimentos somam mais de R$ 263 milhões e inclui a entrega de três piscinões, a realização do desassoreamento e a canalização do rio Juquery, que deve beneficiar mais de 200 mil pessoas em toda a região.

Ainda neste ano, outro piscinão será inaugurado, o EU-08, com investimento de R$ 47,8 milhões, elevando a três o número de reservatórios no município. A capacidade somada deles será equivalente a 182 piscinas olímpicas.

Os piscinões são equipamentos de grandes dimensões que permitem reter a água das chuvas de maneira controlada, evitando o alagamento de áreas urbanizadas, que incluem residências, comércio, escolas, vias públicas etc. Composto de bombas, eles são escoados assim que a chuva passa, permitindo absorver novas chuvas.

Já na capital, para 2026, está prevista a entrega do novo piscinão na região do Morumbi e de canalização de parte do Córrego Antonico, ambos situados na zona sul da cidade de São Paulo. A iniciativa visa combater as enchentes nas regiões do Morumbi e Paraisópolis, beneficiando um milhão de pessoas. Com investimento de cerca de R$ 118 milhões, a obra é mais um empreendimento que busca amenizar os problemas causados pelas mudanças climáticas no estado.