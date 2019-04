Poá recebe Circuito Sesc de Artes nesta sexta-feira

Poá recebe nesta sexta-feira (12) o Circuito Sesc de Artes. A atividade será realizada na Praça de Eventos (região central), das 16 horas às 21h30 e contará com diferentes espetáculos. Está programada a apresentação da banda Maglore (BA), DJ Paulão (SP), a Cia. Cênica Terra Abaixo, Rio Acima (SP), Projeto Catado (Vânia Medeiros - BA), 100% Loucos - Mano a Mano Circus (ARG), Construção de Autômatos (Du Salzane - SP) e Set na Praça (Instituto Querô - SP).

O secretário de Cultura, Mário Sumirê, reforçou ser uma grande felicidade Poá receber o Circuito Sesc de Artes. “Convido os poaenses para participar deste grande evento cultural. Será um dia muito especial com uma programação livre para todos os públicos. É uma oportunidade para população acompanhar as apresentações de diversos grupos”, comentou.

De acordo com a programação, a banda baiana Maglore apresentará um show em homenagem a Tim Maia. Além de sucessos de seus quatro álbuns, o grupo interpreta canções conhecidas e algumas raridades do pai do soul e do funk brasileiros, porém, adaptadas para a sua sonoridade pop rock com referências tropicalistas e psicodélicas.

Já o DJ Paulão tem mais de 25 anos de carreira na área cultural. Pesquisador do Tropicalismo, colaborou com a exposição "Tropicália" no Museu de Arte Contemporânea de Chicago e Museu de Arte do Bronx. Atualmente, pesquisa a história do samba rock e dos bailes para um livro. Seu som explora as vertentes e ritmos da música brasileira dos últimos 60 anos.

A Cia. Cênica Terra Abaixo, Rio Acima apresentará o progresso de uma hidrelétrica que chega a uma pequena comunidade. Enquanto casas, terras, pessoas e memórias são represadas e submersas, os moradores buscam emergir de algo que se perdeu. O espetáculo de rua usa o realismo mágico e inspira-se em histórias do noroeste paulista, em especial, a construção da usina de Ilha Solteira, a submersão da cidade de Rubinéia, os personagens do imaginário e das memórias da região.

No Projeto Catado, os participantes da oficina vão criar seu livro de artista, com técnica de encadernação simples de um nó e utilizando fragmentos de textos literários, fotos, fitas adesivas, papéis coloridos, carimbos e material de desenho. Serão usados textos de domínio público de Machado de Assis, García Lorca, Gertrude Stein, Fernando Pessoa, Mina Loy e Florbela Espanca, entre outros escritores. Já o espetáculo “100% Loucos” reúne técnicas tradicionais do circo, como acrobacias aéreas, pólo chinês, malabarismo e acrobacias de piso, além do humor e da música ao vivo.

O público vai conhecer ainda alguns princípios mecânicos para ajudar a montar peças em madeira de reuso que funcionam ao girar uma manivela. Com orientação dos arte-educadores do “Construção de Autômatos”, que também são palhaços, a oficina discute o reuso de materiais encontrados no lixo e as formas de transformá-los em arte e poesia.

Finalizando, o “Set na Praça” demonstrará ao público como funciona os bastidores de uma filmagem e os poaenses poderão experimentar algumas funções na produção de uma cena. O set contará com cadeira de diretor, iluminação, câmera, monitor, travelling (câmera em deslocamento), microfone, camarim e objetos de arte. Além de estimular os participantes a conhecer mais do universo da TV e do cinema, que tanto encantamento provoca, a proposta é valorizar atitudes de trabalho coletivo.