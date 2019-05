Poá recebe doação de leite especial para crianças

A Secretaria de Saúde de Poá recebeu a doação de aproximadamente 100 latas de uma linha de leites infantis que foi desenvolvido para crianças que apresentam necessidades especiais. A entrega foi realizada pelo secretário de Cultura, Mário Sumirê, em atividade que contou com a participação do prefeito Gian Lopes (PR) e do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá.

As latas de leite foram arrecadadas durante o “Glorifica Poá”, realizado no final de abril. O evento aconteceu na Praça de Eventos e contou com shows de grandes artistas do mundo gospel como: Fernanda Brum, Regis Danese e Anderson Freire.

“Fico feliz com o resultado do ‘Glorifica Poá’, que foi um evento maravilhoso em nossa cidade, com a participação das famílias poaenses e ainda que teve este lado solidário, da arrecadação destas latas de leite, que certamente serão muito bem utilizadas pela equipe da Secretaria de Saúde, que recebeu a doação”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marquinhos Indaiá, as latas de leite serão fornecidas às famílias atendidas na Rede Básica de Saúde. “Chegou em ótima hora essa doação. Já temos uma demanda para atender. Essa contribuição é de grande importância”, ressaltou.

O secretário de Cultura, Mário Sumirê, reforçou que sua pasta sempre busca associar o lado solidário e de recreação, entretenimento e lazer nos eventos. “Nossa função é levar o bem, a alegria e muito amor a quem mais precisa”.