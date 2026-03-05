Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/03/2026
Poá recebe edição especial do Sebrae Móvel voltada ao empreendedorismo feminino

Ação gratuita será realizada no dia 9 de março, na Praça dos Eventos, como parte da programação especial do Mês da Mulher na cidade

05 março 2026 - 17h30Por De Poá
- (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

Na próxima segunda-feira (9), das 9 às 16 horas, Poá recebe uma edição especial do Sebrae Móvel voltada ao empreendedorismo feminino. A ação, promovida pelo Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Inovação e da Mulher, será realizada na Praça dos Eventos, localizada na Avenida Antônio Massa, 150, no Centro.  

A iniciativa integra a programação em comemoração ao Mês da Mulher e tem como objetivo fortalecer e incentivar mulheres que desejam abrir ou formalizar o próprio negócio. A expectativa é ampliar o acesso à informação e aos serviços essenciais para quem já empreende ou pretende transformar uma ideia em uma fonte de renda. O atendimento será gratuito e aberto ao público feminino da cidade e região. 

Durante a ação, as participantes poderão contar com formalização e suporte técnico para MEI (Microempreendedor Individual), além de orientação ágil e passo a passo para abertura de empresas. Também estarão disponíveis consultorias empresariais personalizadas, voltadas ao alinhamento de metas e organização do negócio, e capacitações pontuais focadas em gestão e estratégias de atração de clientes.  

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, Jeruza Reis, reforçou a importância da parceria e destacou o incentivo às mulheres empreendedoras do município. “A iniciativa é uma oportunidade concreta para que as mulheres possam formalizar seus negócios, tirar dúvidas e receber orientação técnica de qualidade, fortalecendo a economia local”, frisou. 

A secretária da Mulher de Poá, Laudjane Ferreira, destacou que o evento integra a programação especial do mês de março na cidade. “Celebrar o Dia da Mulher também é garantir oportunidades reais de crescimento e autonomia financeira. O empreendedorismo é uma ferramenta poderosa de transformação social”, afirmou. 

O prefeito Saulo Souza falou sobre a importância da iniciativa para o município. “Estamos trabalhando para criar um ambiente favorável aos pequenos negócios e, principalmente, às mulheres que movimentam a economia da nossa cidade. Essa parceria com o Sebrae fortalece nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social de Poá”, declarou. 

Serviço
Evento: Sebrae Móvel – Empreendedorismo Feminino 
Data: 9 de março; 
Horário: das 9h às 16h; 
Local: Praça dos Eventos – Av. Antônio Massa, 150 – Centro – Poá; 
Atendimento gratuito.

Deixe seu Comentário

