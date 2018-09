Poá recebe Led Truck para a substituição de 8 mil lâmpadas

Após a passagem do Led Truck, da EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, por Ferraz de Vasconcelos, o projeto chega a Poá, e beneficiará moradores da cidade entre os dias 17 e 22 de setembro. Estarão disponíveis 8 mil lâmpadas para substituição (incandescentes, halógenas ou fluorescentes compactas) pelas de tecnologia LED, que são mais eficientes, duráveis e seguras. O posto de troca será na Praça da Bíblia, Centro.

O Led Truck, projeto Eficiência Solidária, é uma iniciativa do Programa de Eficiência Energética - PEE, da EDP, regulado pela ANEEL, que neste ciclo, disponibilizará 60 mil lâmpadas LED e informes educativos sobre o uso seguro e eficiente da energia, para os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Itaquaquecetuba. A ação tem como objetivo incentivar a utilização correta da energia elétrica, beneficiando os moradores da área de concessão. Além da ação com os moradores, no final do programa, 250 lâmpadas LED serão doadas a instituições sociais da região.

O gestor executivo da EDP, Luciano Cavalcante, comemora a ótima recepção do projeto em Ferraz de Vasconcelos e ressalta que "os moradores de Poá devem ir até o Led Truck trocar suas lâmpadas, por ser uma oportunidade de economia de energia e para reforçar o hábito de uso consciente e seguro da eletricidade dentro de casa".

Desde o início de 2017, mais de 18,5 mil clientes foram beneficiados com a ação. A economia de energia gerada foi de 3.222,62 megawatts-hora/ano (MWh/ano), o que corresponde ao abastecimento de aproximadamente 1.300 residências. Além disso, as peças entregues pelos clientes no momento da substituição foram destinadas ao descarte ecologicamente correto.

Como participar

O cliente deve residir na cidade que o Led Truck está estacionado e dirigir-se até o posto de troca. No local, entregará até cinco lâmpadas incandescentes, halógenas ou fluorescentes compactas para receber a mesma quantidade de LED. Caso esteja inscrito para receber a fatura de energia por e-mail ou realizar o cadastro no ato da troca, ganhará uma lâmpada Bônus.

Para ser beneficiado, o cliente deve estar munido da última fatura de energia e de documento de identidade, além de estar com as contas em dia.