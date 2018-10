Região Poá recebe nesta sexta-feira ‘Sarau de Saúde Mental do Alto Tietê’ Evento contará com diferentes apresentações e com pintura, artesanato, teatro, poesia, entre outros

Por de Poá 24 OUT 2018 - 23h44

Ação acontecerá na Praça de Eventos Lucia Gomes Felippe, localizada na região central da cidade Foto: Flavio Aquino/Secom Poá Poá recebe nesta sexta-feira (26), a partir das 8h30, a quinta edição do Sarau de Saúde Mental do Alto Tietê, que acontecerá na Praça de Eventos Lucia Gomes Felippe, na região central da cidade. O evento, que é itinerante e anual, será realizado em comemoração ao Dia Mundial de Saúde Mental, ocorrido no último dia 10, e é promovido pelo Fórum Permanente de Saúde Mental do Alto Tietê que é um grupo composto por profissionais das secretarias municipais de Saúde da região, usuários dos serviços e familiares. A expectativa é que participem deste encontro cerca de 250 pessoas, entre convidados e pacientes. Segundo o vice-prefeito e secretário de Saúde de Poá, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, ao longo do dia milhares de apresentações culturais serão apresentadas para que o público conheça os trabalhos que são desenvolvidos pelos municípios da região na área de Saúde Mental. “Este encontro é muito importante, pois além de divulgar os trabalhos, tem como objetivo também promover a convivência e socialização entre pacientes e comunidade em geral. A atividade é aberta ao público e convido os poaenses a prestigiarem o evento”, comentou Marquinhos Indaiá.

