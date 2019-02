Poá recebe R$ 10,1 milhões do Estado para impulsionar turismo da cidade

Poá recebeu R$ 10,1 milhões do Estado para impulsionar o turismo da cidade. O repasse foi liberado pelo governador João Doria (PSDB), na última sexta-feira, dia 22. Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, os recursos serão para obras e programas vinculados ao desenvolvimento do turismo na cidade reconhecida como estância. No Alto Tietê, Salesópolis também foi contemplada com R$ 2,6 milhões. Ao todo, R$ 360 milhões foram liberados para as Estâncias Turísticas do Estado.

“Acelerar o ritmo das ações governamentais é um objetivo da gestão Doria. Antes mesmo de completarmos dois meses de governo, propiciamos condições para que nossas cidades possam desenvolver suas ações de turismo e assim beneficiar a população, tanto aquela que trabalha e vive do setor, como aquela que viaja para nossas estâncias em busca de lazer e atividades culturais”, disse Vinholi.

“O Governo está colocando a casa em ordem”, afirmou o Secretário de Turismo, Vinícius Lummertz. “Este é o padrão do atual administração: cumprir integralmente o que foi acordado com os prefeitos”, acrescentou.

No último dia 8, as Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Regional uniram esforços para viabilizar a retomada de obras conveniadas até 2017 e que tiveram empenhos cancelados. Na mesma reunião, secretários estaduais, prefeitos e representantes de associações do setor também discutiram o Decreto 64.067/2019, que cancelou 176 convênios de infraestrutura turística firmados em 2018, na gestão anterior, sem reserva orçamentária prevista em lei.

Lummertz e Vinholi apresentaram aos prefeitos das estâncias e MITs (Municípios de Interesse Turístico) proposta para garantir os recursos aos municípios. A solução foi usar a verba do orçamento de 2019 para o pagamento de obras e serviços pendentes. Com o acordo aprovado na reunião, a estância de Ibirá saiu à frente.

Famosa por suas fontes de água mineral, Ibirá foi a primeira cidade beneficiada pela nova proposta da gestão Doria aos municípios turísticos. A prefeitura apresentou projeto para ampliação do Complexo Aquático da cidade e, após a reforma, a expectativa é que Ibirá passe a receber 8.000 visitantes por mês.

As propostas reapresentadas pelas prefeituras já estão sendo recebidas e analisadas pelo Governo de São Paulo a partir de critérios técnicos e orçamentários.

Abaixo, a relação das 70 estâncias beneficiadas, com seus respectivos valores, publicada nesta sexta (22), no Diário Oficial de São Paulo:

Águas da Prata – R$ 2.679.533,71

Águas de Lindoia - R$ 3.383.163,75

Águas de Santa Bárbara - R$ 2.868.631,10

Águas de São Pedro – R$ 2.762.970,24

Amparo - R$ 4.253.368,56

Analândia - R$ 2.652.033,86

Aparecida - R$ 3.242.812,01

Atibaia - R$ 357.188,23

Avaré - R$ 4.652.617,29

Bananal - R$ 2.681.297,81

Barra Bonita - R$ 3.143.960,08

Batatais - R$ 3.287.914,38

Bertioga - R$ 8.115.850,41

Bragança Paulista - R$ 7.570.064,37

Brotas - R$ 3.159.896,69

Caconde - R$ 2.684.953,22

Campos do Jordão – R$ 4.969.743,29

Campos Novos Paulista - R$ 2.594.522,58

Cananéia - R$ 2.760.401,82

Caraguatatuba - R$ 10.340.049,31

Cunha – R$ 2.641.710,02

Eldorado - R$ 2.609.721,07

Embu das Artes – R$ 5.606.985,86

Guaratinguetá - R$ 4.435.006,30

Guarujá - R$ 22.772.578,32

Holambra - R$ 3.030.513,45

Ibirá - R$ 2.712.119,67

Ibitinga - R$ 3.051.870,25

Ibiúna - R$ 4.075.405,80

Igaraçu do Tietê - R$ 2.714.653,11

Iguape - R$ 2.762.551,15

Ilha Comprida - R$ 3.452.194,17

Ilha Solteira - R$ 2.751.578,36

Ilhabela - R$ 4.182.145,24

Itanhaém - R$ 6.223.700,15

Itu - R$ 8.296.793,14

Joanópolis - R$ 2.674.727,08

Lindóia - R$ 2.703.930,68

Mongaguá - R$ 4.893.144,64

Monte Alegre do Sul - R$ 2.687.609,85

Morungaba - R$ 2.678.240,65

Nuporanga - R$ 2.639.237,53

Olímpia - R$ 4.177.964,07

Paraguaçu Paulista - R$ 3.095.123,10

Paranapanema - R$ 2.971.282,51

Pereira Barreto - R$ 2.760.675,33

Peruíbe - R$ 4.833.441,51

Piraju - R$ 3.010.237,12

Poá - R$ 10.154.564,74

Praia Grande - R$ 20.121.443,42

Presidente Epitácio - R$ 2.856.478,77

Ribeirão Pires - R$ 4.830.648,92

Salesópolis - R$ 2.642.944,09

Salto – R$ 5.408.663,16

Santa Fé Do Sul - R$ 3.237.493,41

Santa Rita do Passa Quatro – R$ 3.051.474,04

Santo Antônio do Pinhal – R$ 2.656.216,28

Santos - R$ 39.006.941,87

São Bento do Sapucaí –R$ 2.668.877,25

São José Do Barreiro - R$ 2.584.184,60

São Luiz do Paraitinga - R$ 2.672.651,97

São Pedro - R$ 3.331.803,89

São Roque - R$ 4.345.313,76

São Sebastião - R$ 10.761.941,19

São Vicente - R$ 11.406.811,18

Serra Negra – R$ 3.609.276,25

Socorro - R$ 3.296.016,22

Tremembé - R$ 3.352.270,35

Tupã - R$ 3.742.360,40

Ubatuba – R$ 6.215.417,38