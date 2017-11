Poá receberá R$ 2 milhões para manutenção do Hospital Municipal Guido Guida

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), e o deputado federal Roberto de Lucena (PV) anunciaram, na manhã de segunda-feira (13), no Hospital Municipal Guido Guida, a conquista de mais de R$ 2 milhões para investimento na unidade de saúde. O dinheiro foi conseguido via emenda parlamentar e liberação de recursos do Ministério da Saúde. O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, o vereador José Carlos Costa, o Zé Maça do Amor, secretários municipais, entre outras pessoas, também acompanharam a reunião.

"Gostaria de agradecer o apoio do deputado Roberto de Lucena neste momento difícil que estamos atravessando. A nossa visita a Brasília já começa a apresentar resultados e certamente anunciaremos outras notícias positivas em breve", disse Gian. No final de setembro, ao lado de Lucena e de Marquinhos Indaiá, o prefeito de Poá foi recebido pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB), em seu gabinete, para solicitar recursos para que o Hospital Municipal Guido Guida não feche as portas.

"Naquela ocasião o presidente Temer se sensibilizou muito com a situação de Poá, que está enfrentando uma grande crise financeira e pediu que alguns departamentos dessem uma atenção especial ao município. Então eu fiz uma indicação de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão e o Ministério da Saúde liberou também o mesmo valor. Desta maneira esses R$ 2 milhões já chegam à cidade agora em dezembro e serão recursos importantes para ajudar nos custos do atendimento no Hospital Municipal Guido Guida. Reforçando que continuaremos trabalhando para conseguir novos recursos para unidade de saúde", comentou o deputado federal.

O Hospital Guido Guida conta com 24 leitos e atende, por ano, 150 mil pessoas, sendo que 35% deste público é de outras cidades da região como: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Suzano e até de moradores do extremo leste da Capital.

O prefeito já esteve no Palácio dos Bandeirantes e na Secretaria de Estado da Saúde para apresentar a situação difícil pela qual passa a cidade, devido ao corte no repasse do Imposto Sobre Serviços (ISS) à Prefeitura. Nos encontros, o chefe do Executivo levou um panorama geral da unidade e apresentou alternativas para que os serviços sejam mantidos com auxílio do governo do Estado.

"Estamos tentando todas as alternativas possíveis e fico muito feliz e agradecido com o apoio do deputado federal Roberto de Lucena. Toda ajuda ao município de Poá neste momento é muito positiva", acrescentou o vice-prefeito e secretário de Saúde. "Fico feliz em saber que podemos contar com o Roberto de Lucena defendendo Poá em Brasília. Ele tem trabalho pela cidade e o resultado é esta liberação de recursos para Saúde", completou o vereador Zé Maça do Amor.