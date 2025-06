Poá reduz roubos em 29,1% no 1º quadrimestre de 2025 e reforça política de segurança

A cidade de Poá registrou uma queda expressiva de 29,1% nos casos de roubo no primeiro quadrimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), foram 267 ocorrências entre janeiro e abril deste ano, contra 377 no mesmo período de 2024. Os números incluem crimes como roubos de celulares, veículos, cargas e instituições financeiras, e colocam o município como a terceira cidade da região com maior redução nesse tipo de crime.

O prefeito Saulo Souza comemorou os resultados, ressaltando que o avanço é fruto de ações concretas e da integração entre as forças de segurança da cidade. “Recebemos esses dados com otimismo, mas também com a responsabilidade de continuar trabalhando e fazendo ainda mais para manter nossa população segura. A redução é importante, mas o nosso maior inimigo ainda é a impunidade. Precisamos de leis mais duras para combater a criminalidade de forma efetiva e proteger quem mais precisa”, afirmou. Ele destacou ainda que a queda nos roubos representa apenas o início de um processo contínuo de transformação na segurança pública de Poá.

Uma das principais iniciativas da atual gestão foi o fortalecimento da parceria com as Polícias Militar e Civil, o que tem contribuído diretamente para a melhoria dos índices criminais. Segundo o secretário municipal de Segurança, José Ferreira de Souza, a diminuição das ocorrências reforça que o município está em um novo momento no combate à criminalidade. “Essa redução é fruto do trabalho integrado entre as forças policiais, o que contribui para uma maior sensação de bem-estar e confiança da população. Estamos avançando no caminho certo, melhorando a qualidade de vida em Poá. Tenho certeza de que esse é apenas o começo de uma nova fase para a segurança da cidade”, afirmou.