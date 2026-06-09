Poá reforça prevenção ao câncer de mama com chegada da Carreta da Mamografia

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliará as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama com a chegada da Carreta da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, que ficará na Praça de Eventos entre os dias 9 e 20 de junho. A iniciativa reforça o trabalho permanente desenvolvido pelo município por meio do Centro de Saúde da Mulher Poaense, equipamento inaugurado em 2025 para ampliar e qualificar o atendimento à saúde feminina.



A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de sucesso no tratamento do câncer de mama. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde mantém, durante todo o ano, ações voltadas ao cuidado da mulher, incluindo consultas, exames, acompanhamento especializado e campanhas de conscientização. A chegada da carreta representa um importante reforço dessa rede de atendimento, ampliando temporariamente a oferta de mamografias para a população.



Os atendimentos serão realizados a partir desta terça-feira (09), das 8h às 17h, por demanda espontânea, com distribuição diária de 50 senhas, de segunda a sexta-feira, para a realização dos exames no mesmo dia. Aos sábados, serão distribuídas 25 senhas, com atendimento das 8h às 12h.



Para realizar a mamografia, mulheres com idade entre 35 e 49 anos devem apresentar pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG. Já as mulheres de 50 a 74 anos precisam apresentar apenas RG e Cartão SUS. Para mulheres acima de 74 anos, também é necessário apresentar pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG.

O exame é totalmente gratuito, sem qualquer cobrança em nenhuma etapa do atendimento. As imagens são entregues impressas logo após a realização do procedimento, e o laudo fica disponível em até 48 horas pela internet. No momento do atendimento, a paciente receberá um protocolo com login e senha para acesso ao resultado.



O secretário municipal de Saúde, Silvanei Mamed, destacou que a iniciativa fortalece uma estratégia já adotada pelo município. “O Centro de Saúde da Mulher foi criado justamente para oferecer atendimento especializado e ampliar o acesso aos serviços preventivos durante todo o ano. A chegada da carreta complementa esse trabalho e reforça a importância da realização periódica da mamografia, essencial para o diagnóstico precoce e para o aumento das chances de cura”, afirmou.



O prefeito Saulo Souza ressaltou que a prevenção é o caminho mais eficaz para salvar vidas. “A saúde da mulher é uma prioridade da nossa gestão. Por isso, investimos na criação do Centro de Saúde da Mulher Poaense, uma clínica com estrutura moderna e atendimento humanizado, além da ampliação do acesso a consultas e exames. Agora, com a Carreta da Mamografia, damos mais um passo para garantir que as mulheres de Poá tenham acesso ainda mais facilitado a um exame tão importante. Nosso compromisso é continuar fortalecendo a prevenção e o cuidado com a saúde da população feminina”, destacou.



Serviço



Carreta da Mamografia – Programa Mulheres de Peito

Local: Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150 – Centro)

Período: De 9 a 20 de junho

Horários: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h | Sábados, das 8h às 12h