Poá: reforma de prédios que vão receber 2ª Companhia da PM se inicia

O prefeito de Poá, Gian Lopes e o capitão PM, Henrique Lima, estiveram na manhã desta sexta-feira (2), na Praça Rui Barbosa, para assinar a ordem de serviço para o início da reforma de dois prédios que futuramente receberão a 2ª Companhia da PM de Poá, que voltará a ficar na região central. Esta é uma demanda antiga solicitada pela população e pelos comerciantes.

“Avançamos neste trabalho para trazer a Companhia da PM novamente para região central. Vamos utilizar tanto o prédio que já foi ocupado pela Polícia Militar quanto o espaço que por muitos anos foi utilizado pela Procuradoria Regional. Agradeço a sensibilidade dos representantes da PM que trabalharam em conjunto com a administração para efetivar esta ação”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O prefeito, ao lado dos policiais militares, vereadores e secretários municipais, vistoriou os prédios e disse que as obras no local devem ser realizadas em aproximadamente seis meses e em breve os trabalhos da Polícia Militar retornarão à região central. Atualmente a 2ª Companhia de PM está na Rua Pio XII, no Jardim Santa Luíza.

O capitão PM, Henrique Lima, elogiou o retorno da 2ª Companhia para região central de Poá e disse que o objetivo da mudança é realizar um trabalho visando diminuir o número de crimes na cidade. “Contaremos com um espaço maior e tenho certeza que será um local que facilitará nossas ações”.

Acompanharam o evento os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Lázaro Borges, Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, Marcílio Duarth e Mario de Oliveira, o Marinho do Jornal e os secretários de Governo, Fernando Miranda, de Obras Públicas, Augusto de Jesus, de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, de Educação, Humberto Martins, de Transportes, Wilson Lopes, de Esportes, Tonho de Calmon, de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, de Assistência Social, Edevaldo Gonçalves e o comandante da GCM, José Ferreira de Souza.