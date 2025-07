Poá retoma saldo positivo de empregos após perda de 353 vagas

A cidade de Poá registrou um saldo positivo de 146 empregos na média de janeiro a maio, apesar do fechamento de empresas no início do ano. Só em janeiro, o município perdeu cerca de 353 vagas com o encerramento de duas empresas, o que resultou em um saldo negativo de 220 postos de trabalho naquele mês. Durante o programa DS Entrevista, a secretária de Indústria, Comércio, Emprego e Relações de Trabalho, Jeruza Reis, detalhou o assunto.

Segundo a secretária, a queda inicial foi provocada, em parte, pela privatização da Sabesp. “Algumas tinturarias, como a Aquarela, que tinham isenção na conta de água, perderam esse benefício após a privatização. Como os parâmetros agora são outros, mais voltados à iniciativa privada, essas empresas decidiram fechar”, relatou.

Ela acrescentou: “Foram cerca de 275 vagas em uma empresa e 78 em outra, se não me engano. Mesmo assim, conseguimos equilibrar e manter o saldo positivo, o que já é uma vitória. Nós buscamos esse equilíbrio principalmente por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador do Governo do Estado de São Paulo (PAT), oferecendo mais vagas e tentando equilibrar essa balança”.

Com a expectativa de que os números subam ainda mais, Poá intensificou os esforços para ampliar as oportunidades de emprego na cidade.

“Agora sim estamos tendo uma reação e acredito que a próxima métrica trará índices ainda maiores, porque realizamos um feirão de empregos. O evento foi uma grande oportunidade para a população desempregada e também para elevar os índices de empregabilidade da cidade. Foi uma forma de tirar Poá da margem negativa e ultrapassar barreiras”, explicou Jeruza.

Durante o feirão, mais de 2 mil vagas foram ofertadas por empresas participantes.

“Duas empresas novas vieram para Poá nesse dia, uma ofereceu 180 vagas, a outra, 100. No total, ultrapassamos a marca de 2 mil vagas disponíveis”, contou. No entanto, a secretária enfatizou que “a Prefeitura não tem o poder de garantir a contratação, pois as vagas são oferecidas por empresas da iniciativa privada. Nosso papel é ser ponte entre o poder público e essas empresas, oferecendo as oportunidades e encaminhando os candidatos”.

Foi solicitada a execução de pelo menos mais uma edição do evento ainda este ano. “É uma oportunidade excelente para a população analisar e escolher entre as vagas disponíveis. Para ter ideia, tivemos 10 vagas para o McDonald 's de Poá e outras 100 vagas para a rede em toda a região, inclusive na capital. Isso permite que a pessoa escolha onde quer trabalhar”, falou Jeruza.