Poá retoma segunda fase de obras do Balneário Vicente Leporace

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), ao lado do deputado republicanos Márcio Alvino (federal) e André do Prado (estadual), retomaram, nesta terça-feira (16), as obras da segunda fase do Balneário Vicente Leporace. O equipamento ocupa duas áreas da Avenida Deputado Castro de Carvalho, ligadas por uma estrutura metálica que passa por cima da via.

“Hoje é um dia muito importante para Poá. Estamos retomando as obras do Balneário Vicente Leporace. Desde o primeiro dia de mandato estávamos trabalhando neste sentido, no entanto existia uma série de etapas a cumprir, que foram vencidas pela equipe da Secretaria Obras Públicas, de Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social e também pelo comprometimento pessoal do deputado estadual André do Prado, que batalhou para a liberação dos recursos necessários para continuidade dos trabalhos” comentou o prefeito Gian Lopes, que acrescentou que, quando o equipamento estiver em funcionamento, servirá para alavancar o turismo na cidade.

Também participaram das atividades de retomada das obras, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, secretários municipais e vereadores.

O deputado estadual, André do Prado, parabenizou as equipes das secretarias municipais que trabalharam para Poá não perder os valores já investidos no Balneário e ainda impediu a cidade de receber punições como o corte de novos recursos.

“Foi um trabalho muito técnico, que possibilitou a retomada das obras. Também precisamos agradecer o secretário estadual do Turismo, Fabrício Cobra, que entendeu a necessidade do município e com isso agora temos uma obra estratégica para alavancar o setor turístico da cidade”, disse.

Segundo o deputado federal Marcio Alvino, as obras do balneário foram paralisadas durante a gestão municipal passada devido a problemas contratuais, porém o prefeito Gian Lopes conseguiu solucionar as questões necessárias para a continuação. Destacou ainda que a terceira e última fase do projeto já está em licitação.

“O local contará com piscinas, sala de descanso, vestuários masculino e feminino, banhos de imersão, massagens, duchas, cromoterapia, lanchonete e restaurante! É mais turismo para movimentar a economia, lazer e qualidade de vida para a população poaense”.