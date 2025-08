Poá reúne gestores da Educação para planejamento do semestre

A Secretaria de Educação de Poá promoveu nesta quarta-feira (6) o 2º Encontro Formativo com diretores, vices e coordenadores da Rede Municipal de Ensino. O evento marcou não apenas um momento de planejamento para os próximos seis meses, mas também a inauguração simbólica do novo auditório da Secretaria, instalado em um espaço que foi desativado por antigas gestões e foi totalmente revitalizado para voltar a receber ações da pasta.

O local será utilizado para formações, reuniões e outras atividades voltadas ao fortalecimento da Rede Municipal de Educação, sendo um importante espaço de escuta, troca e construção coletiva entre os educadores. Projetado para ser um ambiente de acolhimento, diálogo e aprendizado, o auditório será utilizado para ações estratégicas e seu uso pode ser solicitado também pelos docentes, coordenadores e diretores.

Durante a abertura, o secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, destacou os esforços realizados no primeiro semestre para reorganizar a estrutura da pasta. Entre as ações, ele citou a recuperação do auditório e da frota de veículos da secretaria, incluindo a regularização de dois ônibus escolares que estavam inativos, restando apenas um em fase final de manutenção.

“O espaço da Secretaria é do professor. Ele não deve estar aqui apenas quando há problemas, muito pelo contrário. Queremos que os profissionais se sintam acolhidos e valorizados aqui”, destacou o chefe da pasta, reforçando que o trabalho da gestão é resgatar o orgulho de pertencer à Rede Municipal de Ensino de Poá.

O prefeito Saulo Souza reforçou que a Educação é uma das prioridades da sua gestão. “O que for necessário para valorizar os profissionais da Educação, nós vamos fazer. A entrega desse auditório representa mais um recomeço. No início do ano conseguimos voltar a pagar o vale alimentação e reajustar em 6% a remuneração dos servidores, que eram demandas antigas e justas. Vamos seguir atentos aos pedidos da categoria e fazendo o melhor pela sua valorização", finalizou.