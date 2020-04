Poá revitaliza sinalização das ruas dos jardins Débora e São José

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realiza uma ampla operação de revitalização das vias urbanas. E o trabalho chegou as ruas dos jardins Débora e São José. O secretário responsável pela pasta, Wilson Lopes, explicou que as vias dos dois bairros (Jorge Tomé, Colômbia, Barretos, Distrito Federal, entre outras), receberam melhorias na sinalização de trânsito, com pintura de faixas de pedestres e de meio-fio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas, entre outros.

O prefeito Gian Lopes reforçou que os serviços realizados garantem a segurança dos veículos e pedestres. “É muito importante a recuperação da sinalização de trânsito e é necessário ressaltar que esse trabalho é feito, periodicamente, garantindo a segurança da nossa população em toda a cidade”.

Ainda de acordo com Wilson Lopes, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana também vem realizando nos últimos meses diferentes ações de orientação para segurança no trânsito, como afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos, intervenções nas principais vias da cidade com a equipe da pasta conversando com pedestres e motoristas, entre outros.

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito. “É essencial ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito”, explicou Wilson Lopes.