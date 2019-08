Poá: Saúde inicia projeto para criação de hortas com material reciclável

O descarte irregular de lixo causa problemas ambientais e de saúde. E a formação de cidadãos mais conscientes sobre seu papel na preservação da natureza tem sido uma prioridade em Poá. Reforçando o trabalho já realizado na cidade, a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou um projeto pioneiro chamado: “Mais Saúde, Menos Lixo, Compostagem e Horta Vertical”.



O projeto está sendo desenvolvido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Wellington Lopes, no Jardim América, e tem como idealizadora a educadora social e ambiental, Fátima Queiróz. De acordo com ela, o objetivo principal da iniciativa é conscientizar à população sobre a necessidade da preservação do meio ambiente. “O projeto visa o destino correto do lixo, principalmente o orgânico, que pode ser utilizado como compostagem, transformando-o em adubo, alimentação saudável, economia doméstica e bem-estar das pessoas”, explicou.



Fátima ressaltou que será oferecido um curso, na UBS Wellington Lopes, que tem como base oferecer aos participantes materiais reciclados e orientações para os mesmos realizarem trabalhos em casa, tendo como objetivo final a implantação de uma horta residencial. “Toda semana os alunos receberão informações didáticas durante as aulas e os mesmos levarão um kit para fazerem os trabalhos em casa, como se fosse uma lição de casa”.



Com o curso, o objetivo é fazer com que as pessoas mudem o hábito e armazenem na própria casa o lixo reciclado, como garrafas pet com tampa, casca de ovo, rolo de papel higiênico, casca de legumes, pó de café, entre outros. “Todos podem armazenar estes materiais em casa e além de fazer uma economia, ajuda o planeta”.



Durante o curso, os participantes também colaborarão com a criação de uma horta que será feita na Unidade Básica de Saúde Wellington Lopes.



Duas turmas

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, as aulas começam no próximo dia 5 com as pessoas que realizam o tratamento de tabagismo e saúde mental na UBS do Jardim América.



“E teremos uma segunda turma que começará no dia 7 de agosto e as pessoas já podem fazer as inscrições na própria unidade. É um projeto que além de servir como terapia, terá uma finalidade muito importante, ajudar na preservação do meio ambiente que nos dias de hoje se torna primordial”, comentou Marquinhos.



Para a realização do projeto, a educadora social Fátima Queiróz receberá ajuda da equipe de funcionários da UBS Wellington Lopes e do agricultor Aguinaldo Firmio Alves (Associação dos Produtores Orgânicos do Alto Tietê), de Gabriel Xavier Dias e de Gabrielle, Giovana e Alice Bueno.