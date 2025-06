Poá se destaca em dois torneios de tênis de mesa

A cidade de Poá teve um fim de semana de grandes conquistas no tênis de mesa. No domingo (22), a equipe da Secretaria de Esportes participou da sétima etapa da Liga Nipo-Brasileira de Tênis de Mesa, realizada em São Bernardo do Campo, e obteve excelentes resultados. Os atletas poaenses avançaram da fase de grupos, alcançando as etapas mais decisivas do torneio. Entre os destaques, Henrico Gonçalves e Vinicius Silva conquistaram a medalha de prata, sagrando-se vice-campeões em suas respectivas categorias.

A delegação foi composta por 23 atletas de diversas categorias, que mostraram um desempenho sólido ao longo da competição, considerada a principal liga da modalidade no Brasil. “O torneio da Liga Nipo-Brasileira tem sido uma base essencial para o desenvolvimento dos nossos atletas. Participar e conquistar resultados como esses mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o professor e técnico Fernando Giovanni, responsável pelo trabalho com os jovens atletas.

Além da performance masculina, Poá também se destacou nos Jogos Abertos da Juventude. A equipe feminina da Secretaria de Esportes, formada por meninas entre 13 e 14 anos, encerrou sua participação na fase final estadual com um honroso quarto lugar. A competição aconteceu entre os dias 14 e 20 de junho e reuniu os melhores atletas do estado de São Paulo com idade de até 18 anos.