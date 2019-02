Poá: Secretaria da Fazenda presta contas do 3º quadrimestre de 2018

A equipe de orçamento da Secretaria da Fazenda de Poá participou nesta sexta-feira (22) de audiência pública para apresentação de um relatório sobre o cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. O encontro aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e reuniu pessoas de diferentes segmentos da sociedade e a Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo.

A audiência é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Segundo o secretário da Fazenda, Robson Senziali, que fez a demonstração do relatório, o município cumpriu com o que determina a Lei, como gastos com Educação e Saúde.

“Apesar de toda a dificuldade que o município enfrentou, conseguimos cumprir com a LRF e manter o orçamento devidamente equilibrado”, declarou.

Participaram da audiência pública os vereadores Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel; Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd; Mário de Oliveira, o Marinho do Jornal; e Lázaro Borges (presidente da Comissão de Finanças).