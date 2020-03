Poá terá ação especial em alusão ao Dia Internacional do Consumidor

O Dia Internacional do Consumidor é celebrado em 15 de março e para comemorar a data, a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho e do Procon, promoverá uma ação para conscientização ao consumidor quanto aos seus direitos.



A ação ocorrerá no dia 18/03, das 9 às 16 horas, na Praça da Bíblia. Na oportunidade será divulgado o trabalho realizado pelo Procon de Poá, bem como serão repassadas orientações aos consumidores interessados em conhecer um pouco mais dos seus direitos.



Segundo o secretário de Indústria, Ricardo Massa, no dia do evento será entregue material informativo com orientações diversas e serão sanadas dúvidas da população. “A ação permitirá o contato direito da população com o Procon e poderemos esclarecer direitos e tirar as dúvidas sobre determinados assuntos. É bom lembrar que estamos disponíveis no Núcleo de Atendimento à População (NAP), de segunda a sexta, para atender aos munícipes”, ressaltou. O Procon Municipal está localizado dentro do NAP, na Rua 26 de Março, 72.



De acordo com informações da coordenadora em exercício do Procon de Poá, Andreia Goulart de Miranda, somente neste ano o órgão registrou cerca de 150 denúncias referentes aos estabelecimentos comerciais, porém, o objetivo é aproximar a entidade da população e aumentar os esclarecimentos aos poaenses. “Vamos ao encontro dos usuários, pois muitos poaenses não conseguem ter tempo para sanar as suas dúvidas quando se sentem lesados de alguma forma e a intenção é orientá-los da melhor maneira possível”,