Poá terá Atividade Delegada e reforço de policiamento nas ruas

Após reunião com o capitão PM, Roberto Marques Colentuano (2ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano), o prefeito Gian Lopes (PR) confirmou que Poá contará, o mais breve possível, com a Atividade Delegada. Serão mais 25 policiais militares nas ruas, todos os dias, com viaturas, motos e bicicletas, no combate à criminalidade. O vereador Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, que solicitou a implantação da medida, também acompanhou a conversa.

“Iniciamos as tratativas para implantação da Atividade Delegada em Poá e em breve contaremos com um reforço policial na cidade. Vamos trabalhar para firmar este convênio com o governo estadual e assim permitir a utilização dos PMs, em dias de folga, possibilitando mais segurança para população e contribuindo para a redução dos índices de criminalidade”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O vereador Garcez do Proerd comemorou a implantação da Atividade Delegada em Poá. “Fico muito satisfeito, porque poderemos contar com mais profissionais em atuação nas demandas relacionadas à segurança e a ordem pública. Esse é um projeto muito importante para o município”, explicou o parlamentar.

De acordo com o capitão PM, Roberto Marques Colentuano, implantada inicialmente na capital paulista, a Atividade Delegada é um convênio entre o Estado e o município no combate à criminalidade. Policiais Militares em folga trabalham no policiamento ostensivo e preventivo em áreas pré-determinadas pelo Poder Municipal e pela própria PM.

Para os policiais, o convênio entre Estado e município é uma oportunidade para complementar a renda, uma vez que são remunerados pela Prefeitura pelo serviço. Os profissionais que participam da Atividade Delegada cumprem escalas feitas pela PM e estão completamente protegidos diante de qualquer situação de risco, inclusive com seguro e assistência médica.

Para a população, o benefício está na redução da criminalidade. A presença ostensiva de policiais militares nos locais da Atividade Delegada, além de inibir o comércio clandestino, também evita a prática de crimes como roubos e furtos.