Poá terá contratação emergencial de professores de Educação Básica

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Educação, realizará contratação emergencial por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, com vagas para professores de Educação Básica I para atuar na Educação Especial e para Educação Básica II (Língua Portuguesa, Arte, História, Geografia, Matemática, Ciências, Educação Física e Inglês). A inscrição no processo seletivo é isenta de taxas e será realizada no site da Prefeitura (www.poa.sp.gov.br), das 9h do dia 5/9 até às 20h do dia 17/9. O edital foi publicado nesta quarta-feira (28) com todas as informações.

Segundo o secretário de Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte, o processo tem como objetivo contratar profissionais para suprir a demanda gerada na Rede de Ensino, em caso de ausência ou afastamento de professores por motivos diversos. “Não temos um número definido de vagas. Vamos convocar os aprovados no processo seletivo de acordo com a nossa necessidade. Importante ressaltar que será uma contratação emergencial, em caráter temporário”, explicou.

No processo seletivo 001/2019, para contratação emergencial de professores de Inglês, os candidatos serão submetidos a uma prova de prática oral, de caráter classificatório, que consiste em uma avaliação com a finalidade de verificação de fluência oral em Língua Inglesa (pronuncia, gramática, vocabulário, conhecimento linguístico, entre outros).

No processo seletivo 002/2019 para professores de Educação Básica I para atuar na Educação Especial e para Educação Básica II (Língua Portuguesa, Arte, História, Geografia, Matemática, Ciências e Educação Física) os candidatos serão classificados em ordem decrescente conforme pontuação final máxima de 100 pontos, resultante da soma de pontos de tempo de serviço e títulos.

A convocação para contratação obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos e será realizada por meio de publicação nos sites da Prefeitura de Poá e da Secretaria de Educação e no Diário Oficial do município (Diário de Suzano).

O processo seletivo terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme interesse público e oportunidade da Administração Pública. É de responsabilidade do candidato aprovado e classificado manter seu telefone e endereço eletrônico atualizados junto ao Departamento de Recursos Humanos.

Os contratos serão por prazo determinado, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos do inciso I, do artigo 9º, do Decreto Federal nº 3.048/1999.