Poá terá corrida e caminhada de rua em comemoração ao aniversário de 76 anos

Para comemorar os 76 anos da cidade, a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Esportes, se uniu com a Casa do Corredor para a realização de uma corrida e caminhada pelas ruas da cidade. O evento será realizado no dia 23 de março e as provas serão de 3 e 6 quilômetros nas duas modalidades. A concentração será na Praça de Eventos (avenida Antonio Massa, Centro), a partir das 6 horas, e as largadas às 7h30.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA%20ANIVERS%C3%81RIO%20PO%C3%81%2076%20ANOS%20-%202025%20-71348 até o dia 16 de março. Para se inscrever é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 99,99 para corrida e R$ 79,99 para caminhada. Cada participante receberá um kit composto por uma camiseta, número de peito e medalha. Moradores de Poá, pessoas com deficiência (PCD) e acima dos 60 anos terão um desconto de 50% no valor da inscrição.

Para retirar o kit é obrigatório entregar um quilo de alimento não perecível, que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade de Poá. A retirada será feita no dia 22 de março, das 10 às 16 horas, na “A Casa do Corredor”, que fica na Alameda Pedro Calil, 89, no Centro. ”O objetivo do evento é unir as pessoas para festejar o aniversário de 76 anos da nossa cidade e ajudar quem mais precisa com as doações ao Fundo Social. Essa é uma das atividades que estamos preparando para comemorar essa importante data para Poá e para a nossa população, que merece o melhor”, destacou o prefeito Saulo Souza.

Para o secretário de Esportes de Poá, Diogo do Nascimento Ferreira, além do cunho social, o evento também promoverá momentos de confraternização entre amigos e familiares e a prática de atividades esportivas. “Vamos ajudar as pessoas e incentivar a realização de exercícios físicos. Por esse motivo, estruturamos um formato em que corredores e amantes da caminhada, de todos os perfis e idades, consigam participar”, encerrou.