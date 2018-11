Poá terá DDM e ações protetivas às mulheres

A advogada e coordenadora do Departamento da Mulher, órgão vinculado a Secretaria de Saúde de Poá, Jeruza Reis, revelou que a implantação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e um projeto de lei que determina medida protetiva a mulheres vítimas de violência sem precisar de registro de Boletim de Ocorrência (B.O.) estão próximos de virar realidade.

Durante participação no programa DS Entrevista, que vai ao ar ao vivo na página do Faceboook do jornal, Jeruza comentou que foram feitos milhares de pedidos da instalação de uma DDM em Poá a candidatos nas eleições deste ano. Sem dar detalhes de onde o prédio possa ser implantado, ela disse que está confiante para que em breve o novo empreendimento possa servir a população poaense.

"Fizemos pedidos formais para a DDM. Tenho esperança que aconteça. Será um grande ganho para a cidade e, principalmente, para as mulheres", frisou.

Em relação ao projeto de lei, Jeruza contou que o documento tramita na Legislação, faltando apenas detalhes para ir ao plenário. "Uma proposta que determina não mais o registro do B.O. como requisito necessário para a obtenção da medida protetiva da mulher em violência doméstica. Está tramitando, precisa de retoques". Segundo ela, a medida, a princípio, é vista com bons olhos. "Vai desburocratizar e facilitar esse atendimento e acesso da mulher a Justiça", explicou.

Coordenadora do Departamento da Mulher de Poá, Jeruza contou que o órgão também tem lutado pelo reforço das políticas públicas das mulheres.

"Mesmo com pouco recurso humano, pouco recurso financeiro, temos atingido objetivos importantes e que mostram que estamos no caminho certo. As políticas públicas das mulheres tem que ser em conjunto, como por exemplo, junto com a assistência social, saúde, habitação, entre outros".

Jeruza ainda comentou que a DDM de Suzano tem ajudado nos atendimentos as mulheres de Poá.

"A delegacia específica para mulheres de Suzano nos ajuda muito. Além disso, faz as mulheres se sentirem a vontade para denunciar a violência doméstica. Vamos lutar pela unidade de Poá", completou.