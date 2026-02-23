Envie seu vídeo(11) 4745-6900
segunda 23 de fevereiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 22/02/2026
Região

Poá terá II Corrida de Aniversário em comemoração aos 77 anos da cidade

Promovido pela Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Casa do Corredor, evento será realizado no dia 29 de março, com percursos de 3 e 6 quilômetros

23 fevereiro 2026 - 18h45Por De Poá
- (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

Em comemoração aos 77 anos de emancipação político-administrativa de Poá, a Prefeitura realizará, no dia 29 de março, a II Corrida e Caminhada de Aniversário da cidade. Promovido por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Casa do Corredor, o evento integra a programação especial preparada pela administração municipal para celebrar a data e promete reunir atletas e famílias em um momento de esporte, saúde e solidariedade.

A corrida terá percurso de 6 quilômetros, enquanto a caminhada será de 3 quilômetros. Ambas as provas contarão com largada especial para pessoas com deficiência (PCD). A concentração será na Praça de Eventos, localizada na Avenida Antônio Massa, no Centro, a partir das 6 horas, com largada prevista para às 7h30.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de março pelo site oficial do evento ( https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-aniversario-poa-77-anos-2026-85848?termo=&periodo=0&mes=0&inicio=&fim=&ordenacao=&pais=Brasil ). A taxa de inscrição é de R$ 99,99, e moradores de Poá têm 50% de desconto no valor. Todos os participantes receberão um kit composto por camiseta, número de peito, chip de cronometragem e medalha.

Para a retirada do kit, será obrigatória a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Poá. A entrega ocorrerá no dia 28 de março, das 9 às 14 horas, na sede da Casa do Corredor, localizada na Alameda Pedro Calil, 89, Centro.

O prefeito Saulo Souza destacou o sucesso da primeira edição e o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população. “A primeira edição foi muito bem recebida pela nossa população e por isso vamos repetir. Nosso objetivo é celebrar novamente o aniversário da cidade, os 77 anos de Poá, promovendo a integração entre as pessoas e incentivando também a solidariedade por meio das doações ao Fundo Social”, afirmou.

Já o secretário de Esportes, Diogo do Nascimento Ferreira, ressaltou a importância do incentivo à prática esportiva. “Além do cunho social, a corrida e caminhada proporcionam momentos de confraternização entre amigos e familiares, estimulando hábitos mais saudáveis para todas as idades. Será mais um grande momento para festejar o aniversário da nossa cidade”, completou.

Deixe seu Comentário

