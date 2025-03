Poá terá Mutirão de Saúde para comemorar o Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Poá realizará, entre os dias 8 e 14 de março, o Mutirão Poupatempo da Saúde para atender especialmente mulheres com a realização de exames de papanicolau, ultrassonografia de mama, transvaginal e pélvico no Centro Municipal de Especialidades (CEME). Também será possível fazer o exame de mamografia na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Nova Poá. Os atendimentos serão feitos das 8 às 16 horas. As ações fazem parte da programação especial criada pela administração municipal em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

De acordo com secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, o mutirão visa cuidar da saúde feminina e diminuir a demanda de pacientes que estão há muito tempo aguardando na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS) para fazer o exame de ultrassom. “Já para a realização do papanicolau será livre demanda, com atendimento nos dias 8 e 9 apenas. No caso da mamografia na UBS da Nova Poá, o primeiro dia será exclusivamente para as mulheres que já possuem agendamento. Nos demais a agenda estará aberta para a população”, acrescentou o secretário.

Ele lembrou ainda que o Ministério da Saúde recomenda a realização da mamografia a cada dois anos, em mulheres entre os 50 e 69 anos. “Abaixo dos 40 anos, esse exame pode ser indicado para quem possui suspeita de síndromes hereditárias ou para complementar o diagnóstico, em caso de nódulos palpáveis e se o médico determinar esta necessidade”, explicou.

Secretaria de Mulher

Durante a realização do mutirão, a Secretaria da Mulher de Poá, em parceria com o Fundo Social, também preparou diversas atividades que serão realizadas nos dias 8 e 9, no CEME, entre elas sessões de massoterapia, auricoterapia, Bazar Solidário, confecção de tranças, maquiagem, esmaltação e assessoria jurídica. Também está prevista uma roda de conversa sobre a saúde emocional feminina com a psicanalista Nara Serrão, e inauguração do curso “Promotoras Legais Populares” em Poá.

Palestra

No dia 13 de março, às 9h30, na Câmara Municipal, será realizada a palestra sobre equilíbrio humano, com o médico Newton dos Reis Zanetta. “Estamos muito felizes em realizar essa grande programação, em parceria com a Secretaria de Saúde, para as mulheres da nossa cidade. Nossa expectativa é viabilizar mais ações desse tipo durante todo o ano”, reforçou a secretária da Mulher de Poá, Laudijane Ferreira.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, ressaltou que a programação especial para o Dia da Mulher foi pensada com muito carinho, refletindo o cuidado e a sensibilidade do prefeito Saulo Souza com esse tema. “Teremos exames médicos, um dia da beleza e assessoria jurídica, ações que vão além da celebração, representam um olhar atento para a saúde, o bem-estar e os direitos das mulheres de nossa cidade. Sabemos que muitas vezes deixamos nossas próprias necessidades em segundo plano, e essa programação é uma forma de cuidar e acolher cada mulher, reforçando o compromisso da prefeitura de Poá com o bem-estar de todas”, finalizou.

Para o prefeito Saulo Souza, cuidar da mulher é cuidar da família poaense. “Quando uma mulher está bem, sua família também está bem, por isso a importância de oferecer atendimento humanizado e de qualidade. Faremos mais essa edição do mutirão para atender especialmente a população feminina, que necessita desse olhar diferenciado por parte da nossa gestão”, finalizou.