Poá terá neste sábado Feira Agroecológica e da Economia Solidária

Poá contará neste sábado, das 14 às 18 horas, com a Feira Agroecológica e da Economia Solidária, na sede do Serviço Social Batuíra (Rua 26 de Março, 197 – Centro). A feira integra a programação do 3º Encontro Cultural Batuíra que celebra também o aniversário de 115 anos da entidade que mantém projetos sociais para o atendimento de crianças e adolescentes na unidade poaense.

Além de ser uma oportunidade para moradores da cidade e da região comprarem alimentos frescos, direto da horta e saudáveis, a iniciativa retoma a proposta colocada em prática no ano passado.

Como parte do Projeto de Educação Ambiental do Batuíra, em fevereiro de 2018 foi implantada uma horta orgânica na entidade e, em dezembro passado, realizaram a primeira experiência em organizar uma feira com produtos orgânicos e da agricultura familiar.

“Desde a implantação da horta buscamos aplicar e compartilhar práticas de cultivo de alimentos mais sustentáveis em contraposição aos métodos convencionais que vem degradando há anos os ecossistemas naturais e impactando diretamente as populações tradicionais e rurais”, explica a gestora ambiental Priscila Ferrari, uma das responsáveis pelo projeto.

“Com este evento, queremos ampliar o acesso da população a esses alimentos e outros artigos artesanais, criando um espaço de promoção da cooperação entre trabalhadoras e trabalhadores, de socialização e de um comércio mais justo”, completa Priscila, que também integra a comissão organizadora da feira juntamente com representantes de outras entidades de Poá e da região.

Variedade

Quem for à feira encontrará barracas de hortaliças e bananas orgânicas (produzidos sem uso de agrotóxicos), produtos orgânicos industrializados, cogumelos (champignon, shimeji e shitake), queijos artesanais, lanches e peças à vácuo de produtos de charcutaria artesanal (copa, lombo, costela, joelho de porco, bacon e linguiças defumadas e frescas), salgados veganos/vegetarianos, pães e bolos (sem glúten e sem lactose).

Haverá também biojóias, artesanatos em crochê, suporte para plantas, móveis com madeira reciclada, mudas de juçara e cambuci, livrarias e, esta prevista ainda, a barraca de cerveja artesanal.

Mercearia

Os Assentamentos Comuna da Terra Irmã Alberta, Dom Tomás Balduíno e Dom Pedro Casaldáliga e a Agrovila Aguiar participam da feira com vários produtos orgânicos como arroz, feijão (dos tipos jalo, branco e preto), óleos (de copaíba e de sucupira), açúcar stevia, macarrão (de espinafre e de beterraba), farinha de mandioca, fubá de moinho de pedra, trigo saraceno, granola, café, cacau em pó, achocolatado, leite, doce de leite, mel, castanha de baru, sucos, geleias, queijos e cachaça artesanal, além de camisetas, bolsas, aventais e bonés.

A feira contará ainda com espaço de terapias (saúde e bem estar), aula aberta de Yoga gratuita às 16h30 e bazar solidário das 14 às 17 horas.