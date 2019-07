Poá terá R$ 1,2 milhão para sinalização viária

Representantes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá participaram de reunião com a vice-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), Neiva Aparecida Doretto, e durante a atividade foi informado que o município contará com R$ 1,2 milhão para investir no trabalho de sinalização de trânsito nos bairros do município e também para compra de equipamentos.



“No trânsito o sentido é a vida e sempre é muito importante contar com novos recursos para investirmos na sinalização em toda cidade visando a segurança no trânsito. Esse trabalho já está sendo realizado em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas e agora será intensificado. O objetivo da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana é investir em um trânsito mais seguro para todos”, comentou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes. A reunião contou também com a participação do diretor de Trânsito, Jair Lapa.



Segurança no trânsito



A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana vem realizando nos últimos meses diferentes ações de orientação para segurança no trânsito, como afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos, intervenções nas principais vias da cidade com a equipe da pasta conversando com pedestres e motoristas, entre outros.



O principal objetivo deste trabalho é desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito. “É essencial ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito”, concluiu Wilson Lopes.