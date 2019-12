Poá terá R$ 3,1 milhões para obras de infraestrutura

O prefeito de Poá, Gian Lopes, assinou na manhã desta sexta-feira (6) contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal (CEF). No total o município receberá R$ 3,1 milhões para investir em obras de infraestrutura. Os recursos têm destinação específica e não podem ser utilizados em outros projetos. Participaram da assinatura o secretário de Obras, Augusto de Jesus, a chefe de Divisão, Vivian de Paula Alves Ferreira e os representantes da Caixa, Rodrigo Lopes de Souza Pinto (gerente regional), Carlos Américo Vieira de Arruda (supervisor de filial) e Alexandro Ferreira (gerente geral da agência de Poá).



“Acabamos de receber esses recursos, que serão destinados para projetos da nossa cidade. Importante reforçar que esse investimento só pode ser aplicado em obras de infraestrutura. Agora vamos continuar trabalhando para que possamos superar o momento financeiro delicado que estamos enfrentando e buscar caminhos para que nenhum setor em nossa cidade seja prejudicado”, comentou o prefeito Gian Lopes.



O secretário de Obras, Augusto de Jesus, explicou que agora sua equipe analisará os projetos que receberão os recursos que serão repassados pela Caixa. “Trabalhamos para solucionar as demandas dos nossos moradores, que agora contarão com mais estes investimentos”.



Novas lotéricas



Segundo os representantes da Caixa Econômica Federal, foi identificada a necessidade de ampliar a distribuição das loterias federais em todo o País, e em breve, Poá ganhará mais três casas lotéricas, duas em Calmon Viana e outra na Avenida Nove de Julho, na Vila Monteiro.



“Reforçamos a solicitação que Poá necessita da ampliação deste atendimento e os representantes da Caixa confirmaram que já estão avançados os procedimentos para a instalação de novas lotéricas no município e isso é uma notícia muito importante”, completou o prefeito Gian Lopes.