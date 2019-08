Poá terá R$ 400 mil para investimento na Saúde e revitalização da Rua Paraibuna

O prefeito de Poá, Gian Lopes, recebeu nesta sexta-feira (23) o deputado estadual Marcos Damasio, que anunciou a liberação de emendas para a cidade. R$ 200 mil para custeio na área da Saúde e outros R$ 200 mil que serão utilizados para o recapeamento da Rua Paraibuna. Os pedidos de emenda foram feitos pelo vereador Fernando Rodrigues Molina Júnior, o Júnior da Locadora. Os parlamentares David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, José Carlos Costa, o Zé Carlos da Maçã do Amor e os secretários de Obras, Augusto de Jesus e de Governo, Fernando Miranda, também acompanharam a reunião.



“É com imensa satisfação que hoje estou aqui na cidade de Poá com o prefeito Gian Lopes, vereadores, secretários, trazendo uma boa notícia. Estamos liberando por meio de emenda parlamentar R$ 200 mil para o custeio da Saúde, uma área prioritária para população. Também confirmo mais R$ 200 mil para uma obra que vai beneficiar a Rua Paraibuna, importante via na cidade e tenho certeza que a população da região ficará muito satisfeita com a revitalização. Vou sempre contribuir com o município e esse é um compromisso assumido com o prefeito”, comentou o deputado estadual Marcos Damasio.



“Estamos honrados com as emendas parlamentares do deputado Marcos Damasio. São recursos extremamente importantes e que certamente auxiliarão a cidade em projetos de grande importância. Agradeço o auxílio em nome dos poaenses”, ressaltou o prefeito Gian Lopes.