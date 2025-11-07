Poá terá transporte gratuito para inscritos no Enem 2025

Os inscritos de Poá que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) terão gratuidade no transporte coletivo municipal por ônibus nos dias 9 e 16 de novembro, datas oficiais de aplicação do exame. O benefício será concedido mediante apresentação de um documento oficial com foto e comprovante de inscrição. A gratuidade será válida das 11 às 13 horas (horário de entrada para a prova) e 18 às 20 horas (horário de saída).



Os estudantes da cidade farão o ENEM nas seguintes escolas: EMEB Estância Hidromineral de Poá, além das Escolas Estaduais Bertha Corrêa e Castro da Rocha, Professora Maria Aparecida Ferreira, Professora Benedita Garcia da Cruz, Padre Simon Switzar e Professora Lacy Lenski Lopes.

O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, destacou a importância da iniciativa para garantir a participação de todos os inscritos no exame. “O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo determinante para o futuro profissional de milhões de estudantes. Assegurar o transporte gratuito não é apenas uma medida de apoio, mas um ato de justiça social com aqueles que não têm condições de arcar com o valor da passagem”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que a gratuidade no transporte reforça o compromisso de promover igualdade de acesso e apoio à educação. “Ao garantir que todos os candidatos possam se deslocar até os locais de prova sem custos, eliminamos uma das barreiras enfrentadas por jovens de baixa renda, que é o acesso ao transporte no dia da prova”, disse.

Para ele a iniciativa também contribui para o bom andamento das provas. “Além de ajudar financeiramente, a gratuidade no transporte contribui para a tranquilidade dos participantes e para a pontualidade no início das provas, evitando atrasos provocados por dificuldades financeiras para condução até o local do exame”, explicou o prefeito.