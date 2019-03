Poá vai realizar atendimento de saúde bucal na Vila São Francisco

Para orientar os moradores da Vila São Francisco (antigo Raspadão) sobre a importância da saúde bucal e também oferecer tratamento dentário a quem necessita, a Secretaria de Saúde, por meio da Coordenação de Saúde Bucal, realizará uma atividade com o ‘Odonto Móvel’ neste sábado (9), das 9 às 16 horas.

A unidade ficará estacionada na Rua Edwiges Andrade Pimenta, em frente à igreja local.

Segundo a Secretaria de Saúde, os munícipes que utilizarem o serviço serão orientados sobre câncer bucal e higiene para diminuir significativamente o risco do desenvolvimento de cáries, gengivite e outros problemas bucais.

A equipe do Odonto Móvel também orientará os sobre todos os tratamentos que são oferecidos na rede básica de saúde e ainda realizará o tratamento odontológico de cáries, extrações e limpezas dentárias, caso necessário.

“Sabemos das dificuldades das pessoas da Vila São Francisco de procurarem o atendimento médico e odontológico nas Unidades de Saúde mais próximas e por isso vamos levar os serviços do Odonto Móvel até o bairro. É um trabalho extremamente importante e que certamente auxiliará muito os moradores daquela região”, comentou o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá.

Ainda de acordo com o secretário, a unidade móvel tem a mesma capacidade de atendimento de um consultório odontológico tradicional.

“Estamos muito felizes com o pleno funcionamento do Odonto Móvel. Sem dúvidas, o veículo vem dando suporte aos atendimentos já realizados no município, possibilitando que um maior número de poaenses tenha acesso aos serviços de saúde bucal”, completou Marquinhos Indaiá.