Poá vive dia histórico de fé e união na Marcha para Jesus 2025

Poá viveu, neste sábado (15), um dos momentos de maior mobilização religiosa do ano. A Marcha para Jesus 2025 reuniu milhares de fiéis em um evento marcado por música, celebração e demonstrações públicas de fé de igrejas de diferentes denominações. A atividade contou com a participação do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama Flavia Souza, do apóstolo Estevam Hernandes — presidente da Marcha no Brasil —, de lideranças religiosas e de autoridades políticas, entre elas o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega e vereadores da cidade.

A concentração começou no início da tarde na Praça da Bíblia, de onde o grupo seguiu em caminhada até a Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. Durante o trajeto, duas paradas marcaram momentos simbólicos. A primeira ocorreu em frente ao Centro de Saúde da Mulher Poaense. Ali, o bispo Ricardo Lima, um dos organizadores da Marcha, destacou a importância dos serviços prestados no local e conduziu uma oração dedicada à saúde das mulheres do município.

A segunda parada foi realizada nas proximidades da Delegacia de Policia e da área onde será instalado o futuro quartel do Corpo de Bombeiros de Poá. O ato foi apresentado como gesto de agradecimento por mais uma conquista institucional para o município e intercessão pelas forças de segurança.

Ao participar da Marcha, o prefeito Saulo Souza recordou que, há um ano, realizou no mesmo local um culto de ação de graças após sua eleição. Segundo ele, o gesto simbolizou o compromisso de conduzir a administração municipal baseado em princípios cristãos.

“Poá pertence ao Senhor Jesus e celebramos aqui os avanços conquistados nos últimos 12 meses, mesmo diante das dificuldades. Agradeço à população e aos vereadores presentes. Essa Marcha para Jesus representa a unidade do povo cristão, independentemente de denominação, conclamando a cidade a viver um tempo de mudança, cura e restauração”, afirmou o prefeito, destacando sua trajetória de origem humilde e a importância da fé em sua vida pública.

O apóstolo Estevam Hernandes reforçou o papel da Marcha para Jesus como manifestação pública de fé e ressaltou a expansão do evento em diferentes cidades brasileiras. Para ele, a celebração em Poá demonstra o fortalecimento do movimento cristão no país.

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega avaliou a Marcha como ato de “caráter espiritual e profético” e afirmou que se coloca à disposição do município para apoiar iniciativas que fortaleçam a cidade.

Shows e apresentações musicais

A chegada dos participantes à Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe marcou o início da programação musical. O público acompanhou apresentações de artistas e grupos ligados ao cenário gospel nacional e local.

O Renascer Praise, tradicional grupo de música cristã, foi um dos destaques e conduziu momentos de intensa adoração, com canções que marcaram gerações. Também se apresentaram Nair Nany, Samuel Eleotério — que animou a plateia com repertório conhecido entre os fiéis —, Nicoli Francini e Marcelo Gonçalves. Grupos formados por integrantes de igrejas evangélicas de Poá também subiram ao palco, reforçando o caráter comunitário do evento.

Segundo organizadores, a edição deste ano consolidou a Marcha para Jesus como uma das principais celebrações religiosas da cidade. A avaliação é de que o evento reforçou o espírito de união entre as igrejas e reuniu diferentes gerações em um mesmo ato público de fé.