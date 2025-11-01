Poá volta ao circuito dos grandes eventos com modelo de parceria público-privada

Poá vive um novo momento cultural. Em março, a cidade retomou os grandes eventos com o Poá Fest, em comemoração ao aniversário do município, e, neste mês de outubro, com a Orquídea Fest 2025, que reuniu 160 mil pessoas durante os quatro dias festa. Entre as atrações, nomes como Isadora Pompeo, Esther Marcos, Matheus & Kauan, Alok, Simone Mendes, Bruna Karla, Péricles e o espetáculo infantil Patrulha Canina mostraram a força da música e do entretenimento em um formato inovador: uma parceria público-privada (PPP) que dispensou totalmente o uso de recursos públicos.

A nova fórmula adotada pela administração municipal representa uma mudança significativa na forma de realizar grandes eventos. As gestões das festas foram feitas com vendas de camarotes, áreas VIPs, locação de espaços para comercialização de alimentos e patrocínios privados, garantindo o financiamento integral do evento.

“O Poá Fest e a Orquídea Fest Poá 2025 mostraram que é possível oferecer cultura e lazer de qualidade sem depender do dinheiro público. Quando assumimos, sabíamos das dificuldades, mas também sabíamos que era preciso buscar soluções. Fomos em busca de inovação e algo diferente para poder promover o retorno dos grandes eventos na nossa cidade”, afirmou o prefeito Saulo Souza.

Segundo ele, a parceria público-privada permite à Prefeitura promover eventos que geram cultura, turismo, emprego e renda, sem comprometer o orçamento municipal. “Essas festas colocam Poá em destaque, atraem visitantes e criam oportunidades para todos, pois têm forte impacto na economia local. Restaurantes, lanchonetes, transportes, comércios e serviços em geral registraram aumento no movimento durante os dias de festividade, impulsionando o turismo e fortalecendo o comércio da cidade”, completou.

De acordo com o secretário de Cultura, Paulo Barbosa, o modelo representa uma ferramenta essencial para o desenvolvimento cultural. “As parcerias público-privadas para shows e eventos são estratégicas porque unem a capacidade de investimento e a eficiência do setor privado com a responsabilidade social do Poder Público. É uma forma inteligente de gerar cultura, lazer e desenvolvimento econômico”, explicou o chefe da pasta.

Outro ponto destacado pelo prefeito é a democratização do acesso à cultura. Mesmo com a presença de artistas de renome nacional, os eventos mantiveram entrada gratuita ou com preços acessíveis, garantindo que toda a população pudesse participar. Além disso, a iniciativa do ingresso solidário, em que o público contribuía com a doação de um alimento não perecível, reforçou o espírito de solidariedade durante as festividades. “Quando conseguimos unir investimento privado e gestão pública responsável, o resultado é um evento em que todos ganham: os empresários, a cultura e, principalmente, a população de Poá”, afirmou Saulo Souza.