Jornal Diário de Suzano - 09/03/2026
Região

Poá abre inscrições para curso gratuito de balé para crianças

Turmas são voltadas para crianças de 6 a 10 anos e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada

10 março 2026 - 17h38Por De Poá
- (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Secretaria de Cultura de Poá abriu inscrições para novas turmas de balé destinadas a crianças de 6 a 10 anos. As matrículas poderão ser realizadas entre os dias 11 e 18 de março, presencialmente, nos locais onde as aulas serão oferecidas: na Praça de Eventos (avenida Antônio Massa, 150 - Centro) e na Casa de Cursos da Vila Varela (rua Portugal, 271). O atendimento para inscrição será das 9 às 16 horas. 

Para participar do curso, os responsáveis devem comparecer ao local das aulas durante o período de inscrições, levando a documentação necessária da criança, que inclui cópia do RG, comprovante de endereço e uma foto 3x4 atualizada. 

Vila Varela

Uma das opções de turmas será oferecida na Casa de Cursos da Vila Varela. O espaço contará com aulas divididas por faixa etária e turno. 

Para crianças de 6 e 7 anos, as aulas serão realizadas nos seguintes horários: no período da manhã, às terças-feiras, das 9h às 10h. Já no período da tarde, às segundas-feiras, das 14h às 15h. 

Para crianças de 8 a 10 anos, a programação também será dividida entre manhã e tarde. As aulas pela manhã ocorrerão às terças-feiras, das 10h15 às 11h15. No período da tarde, os encontros serão às segundas-feiras, das 15h30 às 16h30. 

Praça de Eventos 

Além das atividades na Vila Varela, a Secretaria de Cultura também abriu novas turmas de ballet na Praça de Eventos, ampliando o número de vagas disponíveis para a população. 

Para crianças de 6 e 7 anos, as aulas serão realizadas no período da manhã, às segundas-feiras, das 10h20 às 11h20, e no período da tarde, às terças-feiras, das 14h30 às 15h30. 

Já para crianças de 8 a 10 anos, os horários serão no período da manhã, às terças-feiras, das 9h15 às 10h15, e no período da tarde, às segundas-feiras, das 16h30 às 17h30. 

O secretário de Cultura de Poá, Paulo Barbosa, afirmou que a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso de crianças poaenses às atividades culturais e artísticas, estimulando o desenvolvimento físico, a disciplina e a expressão corporal por meio da dança. 

“O ballet é uma das atividades culturais mais procuradas pelo público infantil, pois contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, da postura e da disciplina. Além disso, a prática artística também estimula a criatividade e a socialização entre as crianças”, destacou.

