Polícia apreende porções de maconha, cocaína e crack em bairro de Itaquá

Dois suspeitos por tráfico foram detitos na última sexta-feira (02) na Rua dos Lírios, em Itaquá. Com um dos envolvidos foi encontrado uma sacola com 230 "eppendorf" de crack, 374 porções de maconha, além da quantia de R$ 45,00 em espécie, mais 249 pacotes de seda para enrolar cigarros. O suspeito informou que as substâncias pertenciam a outra pessoa.

Os policiais se dirigiram a uma residência na mesma rua e avistaram um veículo preto fugir do local. Na residência encontraram 2187 porções de maconha, 518 eppendorfs de crack e 27 pedras de crack, além de 225 pacotes de seda para enrolar cigarros.

Na casa residia uma mulher, que foi encaminhada, junto do primeiro suspeito, até a delegacia. No local ela alegou que não sabia do tráfico. Em seguida, o segundo suspeito, que havia fugido do local, chegou na delegacia e confirmou que as drogas eram dele.

Os policiais então deteram os dois suspeitos por tráfico.