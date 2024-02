Polícia Civil localiza 'casa bomba' em Suzano

Em um mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil do 2° DP chegou a uma ‘casa bomba', usada para tráfico de drogas. A apreensão aconteceu nesta quinta-feira (22), na Rua Paulo Rensi, Miguel Badra, em Suzano.

Segundo o boletim, não havia ninguém no local quando os agentes chegaram. A residência era usada para guardar, preparar e separar as drogas para o tráfico. Foram encontrados diversas porções de cocaína, lança-perfume, maconha e crack, além de cadernos com anotações da contabilidade. A perícia foi acionada e o proprietário do imóvel foi ouvido para esclarecimento.