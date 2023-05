Polícia de SP encontra bebê de dois anos que tinha desaparecido em Santa Catarina

A Polícia Militar encontrou na tarde desta segunda-feira (8), na zona leste da capital paulista, uma criança de dois anos que estava desaparecida em Santa Catarina desde o fim do mês de abril. O menor estava com um casal desconhecido, que foi preso em flagrante por tráfico de pessoas com finalidade de adoção ilegal (Art. 149-A, IV).

Os policiais chegaram até o casal após serem informados, pelo setor de inteligência da polícia, que um carro envolvido em ação criminosa estava circulando pela região do Tatuapé. Os agentes localizaram o veículo e fizeram a abordagem do casal.

No banco traseiro estava um menino de dois anos. Em contato com a polícia de Santa Catarina, foi informado que a criança tinha queixa de desaparecimento.

A polícia daquele estado informou que o veículo usado para transportar a criança era o mesmo que havia sido flagrado na região onde a criança tinha desaparecido. O carro tinha placas adulteradas, para dificultar sua identificação.

O homem e a mulher, que não são casados entre si, foram presos em flagrante e devem passar por audiência de custódia nesta terça-feira (9). A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

As forças de segurança de São Paulo estão em contato com a Polícia de Santa Catarina para esclarecer os fatos.

O carro, celulares e a cédula de identidade de um homem identificado como marido da mulher que estava no veículo foram apreendidos. Ele e a mãe biológica da criança também serão investigados.