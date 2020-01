Polícia Militar prepara reforço na segurança e novas operações

A Polícia Militar realiza operações extraordinárias de bloqueio na região.

As operações visam a repressão a crimes como tráfico de drogas, roubo de veículos e porte ilegal de arma de fogo.

Além dessa operação, a Polícia Militar tem programada para o fim do mês, a operação Visibilidade.

Esta por sua vez ocorrerá nas entradas e saídas das cidades, para receber moradores do Alto Tietê que tenham viajado para fora, ou visitantes que estejam deixando a região.

Expectativas para 2020

O comandante Wagner Tadeu Silva Prado, do CPA M-12 (Comando de Policiamento de Área 12), responsável pelos batalhões da região, disse que as expectativas para o ano são boas: "Nós conseguimos fechar a área do CPA-M12 no verde no ano passado, nos índices que são controlados pela Secretaria de Segurança Publica que abrange homicídio, latrocínio (roubo seguido de morte) e roubos de forma geral", conta.

Índices

Para o comandante os índices da região são positivos:

"Temos conseguido manter o índice estável há vários anos. Na média histórica os índices têm ficado bem aceitáveis. Especialmente os de letalidade violenta que vem caindo ano a ano", completa.

Ocorrências

A Policia Militar bateu recorde de apreensão de drogas na região em 2019, em comparação aos anos anteriores. Outras ocorrências que mais preocupam, além do tráfico de entorpecente, são as de roubo a mão armada, estupro e as de morte, seja no trânsito ou não.

Novos policiais e viaturas

Novos policias devem chegar ao final de fevereiro, ainda segundo o Comandante. Quanto às viaturas, é necessário aguardar a liberação de recurso do Estado. O governador João Doria precisa sancionar a Lei Orçamentária de 2020, o que deve ocorrer ainda este mês.