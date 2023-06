Polícia Militar vai participar de projeto contra bullying em Ferraz

A reunião de alinhamento ocorreu na última segunda-feira (26) e discutiu quais medidas serão fundamentais para aplicar o tema nas salas de aula. A iniciativa será destinada aos alunos do ensino fundamental anos iniciais e fundamental anos finais.

As palestras e rodas de conversas serão ministradas pelas equipes da Polícia Militar, uma vez na semana, a partir do mês de agosto. Além da parceria e apoio dos psicólogos da Secretaria de Saúde e os profissionais da Guarda Civil Municipal de Ferraz (GCM).

Vale ressaltar que os professores também participarão de formações on-line com a psicanalista e gestora educacional Dulcemara Almeida.

Segundo a pasta, esse é um trabalho em conjunto com toda a rede municipal.

“Nosso objetivo é buscar a saúde e bem-estar físico e mental dos estudantes, mas nossos profissionais também precisam desse apoio emocional. O projeto Combate ao Bullying incentiva o respeito às diferenças e promove o combate à violência e discriminação de qualquer tipo”, pontua a titular Paula Trevizolli.

Também estiveram presentes no encontro a diretora do departamento pedagógico, Sônia Regina Fernandes, as gestoras educacionais, Roberta Rodrigues e Dulcemara Almeida, o coordenador da Secretaria de Segurança Urbana, Joaz Batista, o comandante da GCM, Cleverson Ramos, o representante da Segurança, Washington Sousa, o capitão da Polícia Militar, Kaio Siqueira, e os cabos Alex Sandro Godoi e Fabiano Rodrigues.

