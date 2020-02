Polícia prende 25 durante Carnaval; roubos a veículos caem 26,9%

O Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12) divulgou ontem a prisão de 25 pessoas no Alto Tietê durante a Operação Carnaval Mais Seguro. O número de roubos a veículos caiu 26,9% no comparativo com o ano passado. Passou de 26 (2019) para 19 (neste ano).

A operação correu entre sexta-feira, 21, e a terça-feira de Carnaval, 25. A comparação foi feita com o mesmo período (sexta-feira à terça-feira de Carnaval) de 2019. Com a queda no número de roubos a veículos, a quantidade de detidos também reduziu de um ano para o outro. Em 2019, 33 pessoas foram presas durante a operação, oito a mais que neste ano.

Roubos classificados como "outros" também caíram. A diferença, no entanto, foi menor: 3,5%. Outra queda foi no número de roubos de carga. Foram dois em 2019 e apenas um neste ano. Além disso, a polícia capturou 11 procurados, superando os 8 de 2019. Foi apreendido, ainda, 1,17 quilo de entorpecentes.

Homicídios

O número de homicídios, no entanto, aumentou de dois para cinco. Houve, ainda, um registro de latrocínio (roubo seguido de morte), diferente do ano passado, quando não foi registrado nenhum.

O comandante do CPAM-12, Wagner Tadeu Silva Prado, valorizou o número de apreensões de armas de fogo (foram quatro, contra nenhuma em 2019) e disse que isso evitou mais mortes neste Carnaval.

Ele também explicou alguns casos que entraram na lista de homicídios e latrocínios. "Tivemos alguns homicídios no Carnaval, mas um foi passional e o outro foi uma vítima de latrocínio que acabou matando um dos bandidos.

Então, o bandido conta como vítima de homicídio, enquanto o homem que morreu, entra na lista de latrocínio. Tiramos essas armas de fogo de circulação e evitamos algumas mortes", disse o comandante Prado.

Apesar da queda no número de roubos, o de furtos aumentou 13,3%. Foram registrados dois casos de estupro, igualando 2019, enquanto o estupro de vulnerável aumentou de dois para quatro de um ano para outro.

Durante a operação, 1.963 profissionais trabalharam no efetivo. Foram 842 viaturas envolvidas. A polícia vistoriou 3.602 veículos. Foram 816 a mais que em 2019.

O CPAM-12 engloba as cidades de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.