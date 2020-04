Polícia Rodoviária e rodovias operam normalmente no feriado

A pandemia causada pelo novo coronavírus vai mudar o cenário do feriado de Páscoa deste ano e fará com que o número de pessoas indo à praia seja reduzido, em relação aos feriados dos anos anteriores.

O Departamento de Estados e Rondagem (DER) informa que as previsões de movimento nas rodovias em feriados são baseadas em dados do período anterior. Portanto, considerando a pandemia e a quarentena – que foi prorrogada no Estado de São Paulo – não é possível fazer uma previsão de como será a movimentação nesta Páscoa.

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) instruiu para que os paulistas permaneçam em casa, em atendimento ao decreto da quarentena, e não faça viagens desnecessárias especialmente para municípios do litoral.

“Estamos na Semana Santa e temos um feriado prolongado a partir dessa sexta-feira (10), se é que podemos falar em feriado em um período de uma crise tão densa e tão triste como essa. Eu faço um apelo às famílias que, por favor, não se dirijam ao litoral de São Paulo. É um apelo que faço como governador do Estado: permaneçam em casa”, destaca Doria.

A orientação está alinhada com os pedidos apresentados ao Governo de São Paulo pelos prefeitos das cidades litorâneas, de acordo com a autarquia. As prefeituras litorâneas defendem que a população não se desloque até o Litoral, para que não haja maiores índices de contaminação e consequente sobrecarga dos sistemas de saúde dos municípios.

A concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, Ecopistas, reitera que os serviços de atendimento e apoio aos motoristas, que precisarão utilizar as rodovias, funcionarão normalmente, mas com todo o cuidado e precaução com os usuários e colaboradores.

A Ecopistas ainda informa que, durante o período, equipes da concessionária distribuirão gratuitamente marmitas e kits de prevenção ao coronavírus aos caminhoneiros, em dois pontos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. A entrega será no posto de serviços B&G, no quilômetro 37 da rodovia Ayrton Senna em direção a São Paulo e no posto de serviços Graal, no quilômetro 67 da rodovia Carvalho Pinto em direção ao interior, das 10 às 21 horas.

Segurança

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio das concessionárias de rodovia, comunica que irá monitorar o fluxo de veículos. “Notamos, desde o início das quarentenas (isolamento social), uma diminuição considerável no número de veículos trafegando”, disse a PRF em nota.

É tradição, nas datas em que há feriados, observar um aumento natural no número de pessoas realizando viagens. Isso, influência diretamente o trabalho nas rodovias, que precisa ser reforçado, tanto no efetivo quanto em operações. No entanto, devido a determinação de isolamento social, a Polícia Rodoviária diz que não há necessidade de mobilização com as características padrões para o período.

“Existem diversas atividades planejadas e o efetivo padrão, nesse cenário, é suficiente para cobrir as demandas com qualidade técnica, sem a necessidade de convocações extraordinárias ou reforço de pessoal”, concluem, em nota.