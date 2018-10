Policiais civis promovem entrega de mais de 500 brinquedos à Apae de Itaquá

Policiais civis, do 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby, promoveram, nessa quarta-feira (10), um dia especial para crianças e jovens da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Itaquaquecetuba. Ao todo, 550 brinquedos foram entregues aos assistidos.

Esta é a quarta edição do evento, realizado exclusivamente por policiais e funcionários da delegacia. Em 2017, ao todo, 120 brinquedos foram entregues e cerca de 600 quilos em alimentos perecíveis foram doados à entidade. Desta vez, o número de bolas, bonecas, carrinhos de brinquedo, entre outros brinquedos, foi maior.

Para o delegado Eliardo Amoroso, a ação social tem duas funções; a primeira, e principal, é a de mobilizar a cidade para a causa da Apae, que depende de doações para continuar suas funções, e a segunda de levar alegria às crianças e jovens.

"Já realizamos na cidade quatro ações. Agora, com o apoio do delegado seccional Jair Barbosa Ortiz, a gente pôde realizar a entrega de mais brinquedos. Queremos reforçar a participação da polícia, inclusive atrair o munícipe do trabalho realizado pela entidade", disse.

Amoroso antecipou que um novo evento deve ser realizado na Apae. "Faremos no Natal outro evento. Vamos tentar arrecadar alimentos também, pois toda doação é bem vinda".

Apae

Interessados em ajudar a Apae, ou conhecer o trabalho da entidade, podem ir a Rua Distrito Federal, 205, na Vila Ercília, em Itaquaquecetuba.