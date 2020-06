Policiais de Suzano, Poá e Ferraz recebem nesta quarta-feira treinamento para uso de armas de choque

Policiais militares que exercem função de comando em Suzano, Poá e Ferraz vão passar por um treinamento que visa adaptá-los ao uso de armas de choque.

O curso será realizado na sede do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), com início hoje às 8 horas, e término no dia de amanhã.

O objetivo é fazer com que os militares usem alternativas eficazes, porém menos ofensivas e que não ofereçam risco à vida e à integridade física dos policiais e da sociedade.

Em nota, divulgada à imprensa na tarde de ontem, o Batalhão informou que a atividade faz parte de um sistema de ensino da Polícia Militar do Estado.

“(O treinamento) visa o constante aprimoramento profissional e a consequente busca da excelência na proteção das pessoas”, diz trecho da nota, assinada pelo comandante do 32° BPM/M, tenente coronel Marcos André Renesto da Silva.