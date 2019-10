Policiais fazem 'vaquinha' e realizam doação de brinquedos a crianças carentes

Pelo menos 300 crianças do bairro Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba, tiveram o Dia das Crianças antecipado nesta sexta-feira, 11. Elas participaram de uma ação social, realizada por policiais do 1º Pelotão, da 1ª Cia, do 35º Batalhão. Segundo organizadores, o local é conhecido por ser uma área de vulnerabilidade social.

O cabo George Silva é um dos responsáveis pela iniciativa. Para ele, o dia foi marcado especialmente pelo lado social da qual a corporação executa. "Nós (do 1º Pelotão) conversamos e resolvemos fazer uma vaquinha, para podermos comprar os presentes, e também tivemos a ajuda de doações", diz.

Em duas viaturas da PM, ao menos, quatro policiais foram até a Rua Paraíbuna e entregaram brinquedos, como bolas, bonecas, carrinhos, além de distribuírem doces, para crianças e, também, as mães.

O policial explicou os critérios para a escolha da rua e o bairro. "Montamos os kits de brinquedos e começamos a entregar ali, porque sabíamos do perfil do local, como a vulnerabilidade e carência de pais e mães. Sabemos que amanhã (sábado) será um dia dedicado aos pequenos e queríamos dar um momento de alegria para eles", destacou Silva.

No total, oito policiais (o 1º Pelotão) participaram da ação social, seja doando uma parte do salário para a compra de brinquedos ou participando da entrega no bairro.