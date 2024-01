Policiais perseguem caminhão roubado e prendem homem na Estrada do Taboão, em Mogi

Uma perseguição terminou com um homem preso, nesta terça-feira (31), na Estrada do Taboão, em Mogi. O homem conduzia um caminhão que havia sido roubado no Parque Novo Mundo às 21h do mesmo dia.

Segundo a Polícia Militar, a fuga começou na Mogi-Dutra (SP-088) por volta das 22h, durou aproximadamente 11 quilômetro e terminou na Estrada do Taboão.

A polícia abordou o condutor que não se justificou pela fuga. No caminhão foi encontrado um bloqueador de sinal para impedir o rastreamento.

Após averiguação, foi constatado que o caminhão havia sido roubado às 21h desta terça-feira (30) no Parque Novo Mundo. O motorista foi libertado próximo à Avenida São Miguel em São Paulo.

O suspeito foi levado ao DP de Mogi das Cruzes, onde a ocorrência foi registrada.