Polo da Univesp oferece 200 vagas para cursos gratuitos em Mogi

Mogi das Cruzes foi selecionada como um dos novos polos da Univesp - Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O prefeito Marcus Melo (PSDB) recebeu na manhã desta sexta-feira (1º) o diretor administrativo da instituição, Ricardo Bocalon, que destacou a qualidade da infraestrutura oferecida pela cidade. As inscrições para o vestibular do polo mogiano já estão abertas e são oferecidos quatro cursos de graduação com 50 vagas cada, totalizando 200 vagas. Os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de janeiro no site da Vunesp.

“É um ótimo programa para os nossos jovens, que terão a oportunidade de escolher um curso de seu interesse e fazê-lo de forma gratuita e de acordo com seu tempo. Esta parceria com o Governo do Estado é boa para todos e contribuirá para o crescimento da nossa cidade”, disse o prefeito. Estão abertas em Mogi vagas para Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Pedagogia e para o curso tecnólogo em Gestão Pública.

A visita foi acompanhada pela secretária de Educação, Juliana Guedes e equipe técnica da Pasta.

“Apresentamos para o diretor da Univesp o espaço do Bloco Didático do Cemforpe, onde teremos as atividades da universidade”, disse. A infraestrutura foi elogiada por Bocalon. “A estrutura de Mogi das Cruzes é impressionante. Vai ser uma grande parceria entre a Univesp e a Prefeitura, acredito que teremos aqui um dos melhores polos do Estado de São Paulo”, disse.

A prova do vestibular será realizada no dia 21 de janeiro. As inscrições são feitas pela internet. A Univesp é uma instituição exclusivamente de educação a distância que tem como parceiras a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Criada em 2012 como fundação, é uma instituição de ensino superior mantida pelo Governo do Estado e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com credenciamento como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação.