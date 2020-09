Polo Digital divulga palestras selecionadas para 7ª edição do programa de treinamento

O Polo Digital de Mogi das Cruzes selecionou os participantes da 7ª edição do Programa de Treinamento, que terá início no dia 30 de setembro. A programação seguirá até dezembro. Os interessados devem consultar a programação no site do Polo Digital, pois podem ocorrer alterações nas datas.

O conteúdo será transmitido online devido à pandemia. Confira a programação das palestras selecionadas abaixo. Mais informações pelo site https://poloconecta.mogidascruzes.sp.gov.br/.

Programação:

30/09 – Abertura do Programa de Treinamento

07/10 - Conjuntura Econômica: economia e mercado após a pandemia - Francisco Claudio Tavares

14/10 – Comportamento empreendedor e tecnologia da comunicação para transformar o seu nome em uma marca – Marilei José Schiavi

21/10 – NeuroInovação: entendendo como funciona a potencialização do cérebro no futuro dos negócios – Norberto Almeida de Andrade

28/10 - A importância do conhecimento e estratégias da propriedade intelectual – Giuliano Carlo Rainatto

04/11 - A importância da Tecnologia da Informação no Empreendedorismo – Christian Lima Tkaczuk

11/11– Workshop sobre ecossistemas de inovação mundiais – Alisson de Castro

18/11 – “A importância da Segurança em Tempos de Lei Geral de Proteção de Dados” – Vinicius Fleires Durbano

25/11 – Cultura de Branding em Projetos Inovadores – Maria Teresa Borges Arbulu

02/12 – Gamificação para Pequenas Empresas – Luiz Guilherme Martins

09/12 – Relacionamento com os clientes em todas as etapas de vendas – Jacqueline Yumi Komura